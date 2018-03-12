Волейболистки «Приморочки» на выезде дважды обыграли «Воронеж»

Оба матча завершились со счётом 3:0.

Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» одержал вторую гостевую победу над «Воронежем» со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице Высшей лиги «А», передает пресс-служба «Приморочки».

В дебюте первой партии лидировали хозяйки, но к первому техническому «Приморочка» вышла вперед — 8:7, однако закрепить преимущество у гостевой команды не получилось. Игра перешла в «качели» и ушла в нервную концовку. Лидер в партии менялся пять раз, а приморская команда завершила сет лишь с третьего сет-бола, до этого «Воронеж» счет сравнивал — 27:25.

Во второй партии борьбы не было, и, если к первому техническому у «Приморочки» было всего «+3», то ко второму — двузначные «+11». А итог сета — 25:8.

В третьей партии борьба была и продолжалась она до второго перерыва, к которому «Воронеж» отыграл шесть очков и вышел вперед — 16:15, но затем «Приморочка» совершила рывок «7:0», который и стал решающим. Владивостокская команда в усеченном составе не потеряла в Воронеже ни одной партии — 25:18.

Высшая лига «А». 17 тур. Матч второй. «Воронеж» (Воронеж) — «Приморочка» (Приморский край) 0:3 (25:27, 8:25, 18:25)

Следующие матчи «Приморочка» проведет 24 и 25 марта на домашней площадке спорткомплекса «Олимпиец». Начало игр с «Самрау-УГНТУ» (Уфа) в 17:00.

— В первой партии много ошибались в приеме, отсюда и ошибки. Когда мы сами неагрессивно подаем, начинаем плохо принимать. На выезде сказывается потеря концентрации. Но потом собрались, сделали ряд замен и победили достаточно уверенно. Особо сложностей не было. Щукина вышла прилично, сыграла весь матч хорошо и стала, наверное, лучшей в этой игре.