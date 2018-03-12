Ещё
Косарев сменил Кузюткина на посту старшего тренера «Белогорья»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Косарев сменил Кузюткина на посту старшего тренера «Белогорья» 

Советский спорт 12 марта 2018
Кузюткин покинул должность старшего тренера «Белогорья»
«При опытном тренере «Белогорье» выиграло три из четырех матчей. Но сейчас 71-летний тренер по состоянию здоровья больше не может руководить командой», — говорится в сообщении на официальном сайте «Белогорья».
"Белогорье" уступило кемеровскому «Кузбассу» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России, вторая игра пройдет на выезде 16 марта. Во вторник российская команда сыграет дома с польской «Ресовией» в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ.
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: «Краснодар» в матче с «Уфой» будет гнуть свою линию Юрий Красножан: По содержанию это была лучшая игра «Химок» "Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" и вылетел из Лиги Европы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение