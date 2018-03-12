Косарев сменил Кузюткина на посту старшего тренера «Белогорья»

Кузюткин покинул должность старшего тренера «Белогорья»

«При опытном тренере «Белогорье» выиграло три из четырех матчей. Но сейчас 71-летний тренер по состоянию здоровья больше не может руководить командой», — говорится в сообщении на официальном сайте «Белогорья».

"Белогорье" уступило кемеровскому «Кузбассу» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России, вторая игра пройдет на выезде 16 марта. Во вторник российская команда сыграет дома с польской «Ресовией» в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ.