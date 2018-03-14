Сёмин: получится забить быстрый гол — ситуация может сложиться положительно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об ожиданиях перед домашней игрой с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы и рассказал о ситуации с травмированными игроками. В первом матче в Мадриде испанцы победили со счётом 3:0.

«Конкретно по завтрашней игре я сам не до конца пока знаю. Игроки будут играть только тогда, когда будут готовы на 100%. Сегодняшняя тренировка тоже будет показательной — посмотрим их состояние. Точно не будет Гильерме, остальных будем смотреть — ещё сутки впереди.

Настраивать можно на всё что угодно. Мы всегда настраиваемся на победу. Но нужно реально представлять, что на другой половине поля находится «Атлетико», у которого свои планы и настроение. Получится нам забить быстрый гол — ситуация может сложиться положительно. Не удастся — сыграем ради зрителей, постараемся исправить допущенные в Испании ошибки.

Диего Симеоне беспокоится, что его команду весь мир считает фаворитом? Это наше преимущество, но надеяться на это нельзя. «Атлетико», на мой взгляд, никогда не допускает недооценок соперника. Одна из лучших команд в мире. Симеоне и футболист был такой, какой сейчас тренер, — он чувствует свою команду.