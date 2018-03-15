ФК «Братеево-Д» сыграет против игроков «Дюжины»

Встреча игроков Третьего дивизиона-С состоится на поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 18 марта.

В двадцать пятом туре борьбы за первенство среди команд Третьего дивизиона братеевская команды сыграет против членов футбольного клуба «Дюжина». Как сообщается на сайте Юго-Восточной футбольной лиги, начало матча в 13:40.

Ранее игроки команды «Братеево-Д» проводили матчи против команд «Дубровка», «Гудок-2», «Шмели», «Страсть-Д» и «Рекорд». По результатам проведенных игр футбольный клуб «Братеево-Д» закрепился на 14 позиции в турнирной таблице среди команд Третьего-дивизиона ЮФЛ. Подробнее о матчах команды можно узнать из материалов нашей газеты.