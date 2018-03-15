Ещё
ФК «Братеево-Д» сыграет против игроков «Дюжины»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Братеево-Д» сыграет против игроков «Дюжины» 

Управа района Братеево города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Строгино
Встреча игроков Третьего дивизиона-С состоится на поле стадиона «Нефтяник-1» в воскресенье, 18 марта.
В двадцать пятом туре борьбы за первенство среди команд Третьего дивизиона братеевская команды сыграет против членов футбольного клуба «Дюжина». Как сообщается на сайте Юго-Восточной футбольной лиги, начало матча в 13:40.
Ранее игроки команды «Братеево-Д» проводили матчи против команд «Дубровка», «Гудок-2», «Шмели», «Страсть-Д» и «Рекорд». По результатам проведенных игр футбольный клуб «Братеево-Д» закрепился на 14 позиции в турнирной таблице среди команд Третьего-дивизиона ЮФЛ. Подробнее о матчах команды можно узнать из материалов нашей газеты.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Игроки футбольного клуба «Братеево» проведут матч в 22 туре Первенства ЮВЛ Представители Молодежной палаты района организовали шахматный турнир среди школьников В спорткомплексе «Братеево» провели соревнования по футзалу
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение