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На первом чемпионате Европы по снежному волейболу Россию представят пять пар
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На первом чемпионате Европы по снежному волейболу Россию представят пять пар 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Три мужские и две женские пары представят Россию на первом в истории чемпионате Европы по снежному волейболу. Об этом сообщил тренер национальной команды Вячеслав Нирка, слова которого приводит ТАСС.
Россию представят пары Руслан Быканов/Максим Худяков, Юрий Богатов/Павел Ракусов, Тарас Мыськив/Руслан Даянов, Людмила Даянова/Мария Ушкова и Екатерина Сырцева/Ксения Хакимзянова.
"В этом сезоне все они участвовали в этапах Евротура по снежному волейболу, и практически во всех наши пары становились призерами или победителями. Ребята пришли из пляжного волейбола, но переквалифицировались и целенаправленно готовились к чемпионату Европы", — отметил тренер.
Первый чемпионат Европы пройдет с 23 по 25 марта в Австрии. В мужской и женской части соревнований примут участие по 24 команды.
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