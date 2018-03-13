На первом чемпионате Европы по снежному волейболу Россию представят пять пар

Три мужские и две женские пары представят Россию на первом в истории чемпионате Европы по снежному волейболу. Об этом сообщил тренер национальной команды Вячеслав Нирка, слова которого приводит ТАСС.

"В этом сезоне все они участвовали в этапах Евротура по снежному волейболу, и практически во всех наши пары становились призерами или победителями. Ребята пришли из пляжного волейбола, но переквалифицировались и целенаправленно готовились к чемпионату Европы", — отметил тренер.

Первый чемпионат Европы пройдет с 23 по 25 марта в Австрии. В мужской и женской части соревнований примут участие по 24 команды.