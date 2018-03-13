Прошедший тур чемпионата России по футболу завершился без серьезных правонарушений 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Очередной тур чемпионата России по футболу состоялся без серьезных правонарушений со стороны болельщиков команд. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
22-й тур чемпионата России прошел с 9 по 12 марта.
"Тур прошел достаточно спокойно. Только на двух матчах были зафиксированы некоторые нарушения. В матче «Амкар» — «Арсенал» два болельщика пытались в концовке залезть на забор, но их быстро оттуда сняли. Основная нагрузка пришлась на встречу "Спартак" — «СКА-Хабаровск», где была использована пиротехника, а также имелись случаи нецензурного скандирования традиционных спартаковских кричалок", — сказал Мейтин.
Он рассказал, что за 22 тура в чемпионате России увеличилась посещаемость на 14%. «Уверен, что к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге. Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели», — отметил Мейтин.
Следующий тур чемпионата России стартует 17 марта. В этот день состоятся пять матчей. Еще три ("Локомотив" — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и "Зенит" — «Динамо») должны были пройти 18 марта, но из-за выборов президента РФ были перенесены на 18 апреля.