Прошедший тур чемпионата России по футболу завершился без серьезных правонарушений

МОСКВА, 13 марта. / ТАСС /. Очередной тур чемпионата России по футболу состоялся без серьезных правонарушений со стороны болельщиков команд. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

22-й тур чемпионата России прошел с 9 по 12 марта.

"Тур прошел достаточно спокойно. Только на двух матчах были зафиксированы некоторые нарушения. В матче «Амкар» — «Арсенал» два болельщика пытались в концовке залезть на забор, но их быстро оттуда сняли. Основная нагрузка пришлась на встречу "Спартак" — «СКА-Хабаровск», где была использована пиротехника, а также имелись случаи нецензурного скандирования традиционных спартаковских кричалок", — сказал Мейтин.

Он рассказал, что за 22 тура в чемпионате России увеличилась посещаемость на 14%. «Уверен, что к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге. Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели», — отметил Мейтин.