Олег Блохин: Нынешние игроки «Динамо» не выдержали бы нагрузок Лобановского

«Были разные моменты. Думаю, что ему со мной не было сложно. Мне с ним — тоже. Он — тренер, я — игрок. Этим все сказано. Да, мы спорили с Лобановским, это дело такое, но как бы там ни было, команда в которой мы находились оба, выиграла три еврокубка и могла выйти в финал Кубка чемпионов. Вот об этом надо говорить в первую очередь. А уже потом обсуждать Лобановского или Блохина

Мы вместе делали команду. Он ее делал как тренер, я — как один из игроков. Да, было тяжело. Но не мне ведь одному. Нагрузки тогда были действительно сумасшедшие. Думаю, что нынешнее поколение игроков „Динамо“ этих нагрузок просто не выдержало бы. Тем более, на тех полях, на которых мы работали. Сейчас у футболистов „Динамо“ условия для работы просто идеальные», — цитирует Блохина «Динамо Киев от Шурика».