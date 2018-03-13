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Рикарду Куарежма: Постараемся насладиться игрой с «Баварией»
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Рикарду Куарежма: Постараемся насладиться игрой с «Баварией» 

Советский спорт 13 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Хочу поздравить свою команду с тем, что она добралась до этой стадии Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами. Мы постараемся насладиться игрой столь высокого статуса, но она, конечно, будет очень трудной.
Пятиматчевая дисквалификация в чемпионате Турции? Прошло не так много времени. Я пропустил всего две игры, но выйду ли я завтра на поле, решит тренер», — цитирует Куарежму официальный сайт УЕФА.
Матч «Бешикташ» — «Бавария» состоится 14 марта. Начало матча в 20:00 по Москве.
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