Рикарду Куарежма: Постараемся насладиться игрой с «Баварией»

«Хочу поздравить свою команду с тем, что она добралась до этой стадии Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами. Мы постараемся насладиться игрой столь высокого статуса, но она, конечно, будет очень трудной.

Пятиматчевая дисквалификация в чемпионате Турции? Прошло не так много времени. Я пропустил всего две игры, но выйду ли я завтра на поле, решит тренер», — цитирует Куарежму официальный сайт УЕФА.

Матч «Бешикташ» — «Бавария» состоится 14 марта. Начало матча в 20:00 по Москве.