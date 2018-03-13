Матч ТВ не покажет еще один центральный матч тура с участием «Спартака»

Телеканал Матч ТВ не собирается показывать еще один топовый матч чемпионата России с участием московского «Спартака»

Речь идет об игре 23-го тура чемпионата России, в котором красно-белые будут в Казани встречаться с «Рубином». После того, как на 17 апреля в связи с выборами президента России были перенесены игры «Зенита» , «ЦСКА и „Локомотива“, игра „Спартака“ с „Рубином“ стала центральной встречей дня.

Вместо топовых матчей Матч ТВ собирается показать встречи „СКА-Хабаровска“ с „Уралом“ и „Арсенала“ в „Ростовом“.

Напомним, что Матч ТВ до этого принял решение не показывать ентральную игру 21-го тура чемпионата России, в которой „Спартак“ играл с лидерами первенства из „Локомотива“.