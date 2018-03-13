Агент: «Зенит» не позволил Манчини купить Яя Туре

"Роберто Манчини хотел пригласить в «Зенит» Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Кристиан Нобоа лучше. До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре.

А «Зениту» сейчас просто необходим системообразующий игрок.

Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Алекс Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать.

Туре — футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни все что только возможно. Можно спросить у того же Бранислава Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", — заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Маммана будет прооперирован в Риме 14 марта.