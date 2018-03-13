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Агент: «Зенит» не позволил Манчини купить Яя Туре
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Агент: «Зенит» не позволил Манчини купить Яя Туре 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хотел пригласить полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре в клуб из Санкт-Петербурга. Слова Селюка приводит "Советский спорт".
"Роберто Манчини хотел пригласить в «Зенит» Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Кристиан Нобоа лучше. До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре.
А «Зениту» сейчас просто необходим системообразующий игрок.
Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Алекс Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать.
Туре — футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни все что только возможно. Можно спросить у того же Бранислава Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", — заявил Селюк.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Маммана будет прооперирован в Риме 14 марта.
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