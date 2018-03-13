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Софьян Ханни: Когда выступал за «Мехелен», мною интересовались «Локомотив» и «Динамо»
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Софьян Ханни: Когда выступал за «Мехелен», мною интересовались «Локомотив» и «Динамо» 

Советский спорт 13 марта 2018
Фото: Soccer News
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«Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза. Сбором информации я занялся ещё два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за «Мехелен», мною интересовались «Динамо» и «Локомотив». Но тогда я предпочёл перейти в «Андерлехт», — приводит Bobsoccer слова Ханни.
Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» минувшей зимой.
Ханни сыграл в РФПЛ один матч — против хабаровского СКА, в котором «Спартак» выиграл со счетом 1:0.
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