Софьян Ханни: Когда выступал за «Мехелен», мною интересовались «Локомотив» и «Динамо»

Массимо Каррера: Заменил Ханни, потому что Мельгарехо хорошо играет головой

«Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза. Сбором информации я занялся ещё два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за «Мехелен», мною интересовались «Динамо» и «Локомотив». Но тогда я предпочёл перейти в «Андерлехт», — приводит Bobsoccer слова Ханни.

Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» минувшей зимой.

Ханни сыграл в РФПЛ один матч — против хабаровского СКА, в котором «Спартак» выиграл со счетом 1:0.