Ещё
«Минчанка» в пяти сетах одолела «Штутгарт» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Минчанка» в пяти сетах одолела «Штутгарт» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Белорусская «Минчанка» в первом матче полуфинала женского Кубка ЕКВ на выезде одолела немецкий «Штутгарт» в пяти партиях. Наибольший очковый вклад в победу своей команды внесла Надежда Владыко, набравшая 20 баллов.
Ответная встреча пройдёт 20 марта. В финале победитель этого противостояния встретится либо с немецким «Шверином», либо с турецким «Экзачибаши». В первом матче сильнее были турчанки — 3:0.
Женщины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Первый матч «Штутгарт» (Германия) — «Минчанка» (Беларусь) — 2:3 (15:25, 25:22, 21:25, 25:11, 8:15).
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей Радимов: «Зенит» сразу побежит большими силами в атаку и добьётся своего
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение