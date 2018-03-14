«Минчанка» в пяти сетах одолела «Штутгарт» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

Белорусская «Минчанка» в первом матче полуфинала женского Кубка ЕКВ на выезде одолела немецкий «Штутгарт» в пяти партиях. Наибольший очковый вклад в победу своей команды внесла Надежда Владыко, набравшая 20 баллов.

Ответная встреча пройдёт 20 марта. В финале победитель этого противостояния встретится либо с немецким «Шверином», либо с турецким «Экзачибаши». В первом матче сильнее были турчанки — 3:0.

Женщины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Первый матч «Штутгарт» (Германия) — «Минчанка» (Беларусь) — 2:3 (15:25, 25:22, 21:25, 25:11, 8:15).