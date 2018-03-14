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Флоренци: «Рома» без какого-либо страха будет ждать следующего соперника"
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Флоренци: «Рома» без какого-либо страха будет ждать следующего соперника" 

Евро-футбол.Ру 14 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци подвёл итоги матча с «Шахтёром» (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Денис Попович.
— Может ли выход в четвертьфинал Лиги чемпионов хоть немного заменить участие на чемпионате мира?
Буду откровенен, я хотел сыграть и на чемпионате мира, но безумно мечтал и о выходе в четвертьфинал. Мы — «Рома», без какого-либо страха будем ждать следующего соперника. У нас очень сильная команда.
— Учитывая этот опыт в Лиге чемпионов, чувствуете ли, что могли бы стать капитаном новой сборной Италии?
Не знаю, посмотрим. Есть много игроков с бОльшим опытом. Но я всегда в распоряжении тренера. Буду и дальше отдаваться команде, как делал это всегда.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу.
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