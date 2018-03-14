Флоренци: «Рома» без какого-либо страха будет ждать следующего соперника"

— Может ли выход в четвертьфинал Лиги чемпионов хоть немного заменить участие на чемпионате мира?

Буду откровенен, я хотел сыграть и на чемпионате мира, но безумно мечтал и о выходе в четвертьфинал. Мы — «Рома», без какого-либо страха будем ждать следующего соперника. У нас очень сильная команда.

— Учитывая этот опыт в Лиге чемпионов, чувствуете ли, что могли бы стать капитаном новой сборной Италии?

Не знаю, посмотрим. Есть много игроков с бОльшим опытом. Но я всегда в распоряжении тренера. Буду и дальше отдаваться команде, как делал это всегда.

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу.