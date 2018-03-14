«Тигрес» обыграл «Торонто», несмотря на автогол Кариоки

Рафаэл Кариока. «Тигрес» обыграл «Торонто» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (3:2). В составе мексиканской команды автоголом отметился экс-полузащитник "Спартака"

В полуфинал турнира вышла команда из MLS, благодаря голу на выезде, так как в первой встрече в Канаде «Торонто» выиграл со счетом 2:1.

Лига чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

Ответный матч

"Тигрес" (Мексика) — «Торонто» (Канада) — 3:2 (0:0)

Голы: Кариока, 64 — в свои ворота (0:1). Варгас, 69 (1:1). Джовинко, 73 (1:2). Жиньяк, 84 (2:2). Жиньяк, 90+3 (3:2).

Первый матч — 1:2.