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Дмитрий Кириченко: «Локо» не заслуживал таких разгромов
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Дмитрий Кириченко: «Локо» не заслуживал таких разгромов 

Советский спорт 13 часов назад
Фото: Петербургский дневник
— ЦСКА провел великолепный матч и победил абсолютно заслуженно. Единственное, что смазало общее впечатление — необязательный гол при счете 3:1. Но футболисты — молодцы, что смогли отстоять победный счет.
В первом матче «Лейпциг» вообще не дал «Зениту» ничего сделать за исключением гола Доменико Кришито, который даже Манчини назвал подарком судьбы. Он дал шанс для ответной игры, но им не воспользовались. И безусловно самый большой минус — травма Кокорина. Разрыв крестообразных связок — очень тяжелая травма, которая долго лечится.
«Локо» не заслуживал таких разгромов. «Атлетико», когда я работал в «Ростове», зарекомендовал себя как настоящий удав. Он душит жертву и играет на поле так, как хочет. Но 1:8 по итогам двух матчей все-таки не отражает реальную разницу в классе, хотя мадридцы, конечно, сильнее, — цитирует Кириченко «Газета.Ru».
Напомним, что в четвертьфинал Лиги Европы прошел только ЦСКА, по сумме двух встреч обыгравший французский «Лион» (0:1, 3:2).
В 1/4 финала армейцы сыграют с английским «Арсеналом». Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.
Пройдет ли ЦСКА «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы?
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