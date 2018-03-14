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Вратарь «Зенита» Лунев сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»
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Вратарь «Зенита» Лунев сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 14 марта. Вратарь российского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев готов к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом». Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба клуба.
26-летний Лунев получил повреждение на предматчевой разминке перед игрой 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Ростова» (0:0), позднее ему был поставлен диагноз — ушиб стопы.
"Лунев готов к матчу, решение по Далеру Кузяеву мы примем в день матча", — сказал Манчини.
Ответная встреча между клубами пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы российский клуб уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.
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