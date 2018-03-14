Вратарь «Зенита» Лунев сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»

26-летний Лунев получил повреждение на предматчевой разминке перед игрой 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Ростова» (0:0), позднее ему был поставлен диагноз — ушиб стопы.

"Лунев готов к матчу, решение по Далеру Кузяеву мы примем в день матча", — сказал Манчини.

Ответная встреча между клубами пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы российский клуб уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.