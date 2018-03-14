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Манчини: лично мне играть в Лиге Европы значительно легче
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Манчини: лично мне играть в Лиге Европы значительно легче 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Twitter «Зенита»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом» отметил, что ему играть в еврокубке значительно легче, чем в чемпионате России. Слова специалиста приводит корреспондент "Газеты.Ru" Константин Лесик.
"Я бы сказал, что в Лиге Европы мне играть значительно легче. Потому что здесь все команды играют для того, чтобы выиграть. А в РФПЛ все играют для того, чтобы не проиграть", — сказал Манчини.
Он отметил, что лично для него Лига Европы более важное соревнование.
"Мы команда, которая стремиться выигрывать всегда. Однако мы будем стараться показывать максимальный результат в обоих турнирах", — добавил наставник «Зенита».
Встреча «Зенита» и «Лепцига» пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию матча.
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