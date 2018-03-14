Манчини: лично мне играть в Лиге Европы значительно легче

"Я бы сказал, что в Лиге Европы мне играть значительно легче. Потому что здесь все команды играют для того, чтобы выиграть. А в РФПЛ все играют для того, чтобы не проиграть", — сказал Манчини.

Он отметил, что лично для него Лига Европы более важное соревнование.

"Мы команда, которая стремиться выигрывать всегда. Однако мы будем стараться показывать максимальный результат в обоих турнирах", — добавил наставник «Зенита».

Встреча «Зенита» и «Лепцига» пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00.

"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию матча.