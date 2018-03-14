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Манчини: «В „Зените“ — неплохие нападающие»
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Манчини: «В „Зените“ — неплохие нападающие» 

Soccer News 14 марта 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал свои слова о зависимости его команды от форварда Александра Кокорина.
"Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас — неплохие нападающие. Дриусси — действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс — резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него — большой потенициал, он станет великим нападающим. Подавляющее большинство команд в матчах против нас просто закрываются. Против таких команд играть действительно сложно", — цитирует наставника «сине-бело-голубых» Чемпионат.
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