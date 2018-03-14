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Симеоне: не страшно, что играем в ЛЕ, а не в ЛЧ, «Атлетико» важны все турниры
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Симеоне: не страшно, что играем в ЛЕ, а не в ЛЧ, «Атлетико» важны все турниры 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с московским «Локомотивом».
«Завтра окончательно поймем, в каком состоянии команда, посмотрим на форму игроков и определим состав. Я всегда переживаю за результат. Это кубковая игра, в которой всегда может случиться что-то особенное. Болельщики, погода и поле — за «Локомотив», нам нельзя расслабляться. Нет ничего страшного в том, что мы играем в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Нас заботит то, то происходит с нашей командой сейчас. Меня волнует только каждый следующий матч. Для нас важны все турниры. У нас и в чемпионате, и в Лиге Европы на груди герб «Атлетико». Лига Европы — хорошая возможность выиграть трофей, но мы не меняем отношение к Примере.
У Торреса, как и у всех, кто приехал в Москву, высокие шансы сыграть. Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
«Локомотив» и «Атлетико» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 15 марта, в Москве. Первая встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.
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