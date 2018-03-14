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Вилькер Анхель: «Надеюсь сыграть в следующем матче „Ахмата“
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Вилькер Анхель: «Надеюсь сыграть в следующем матче „Ахмата“ 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель в интервью клубной пресс-службе выразил надежду, что сможет помочь команде в матче 24-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» 1 апреля. Венесуэлец пропустил встречу 22-го тура с ЦСКА (0:3) из-за травмы. В нынешнем чемпионате 24-летний Анхель провел за грозненскую команду 19 матчей и забил три мяча.
— В связи с восстановлением после травмы, пауза в чемпионате сейчас на руку?
— Да, как для мне лично, будет время вылечиться, так и для команды в целом. Травмированные и дисквалифицированные возвращаются, будем работать максимально на тренировках, чтобы в хорошей форме подойти к игре.
— Матч с армейцами смотрели с трибуны?
— Да, вместе с семьей. Тяжело наблюдать, когда не можешь помочь партнерам. Лучше, конечно, играть, чем смотреть с трибуны.
— На результат матча с ЦСКА повлияли кадровые проблемы в обороне?
— К сожалению, так получилось. Но ребята старались, делали все что могли. Реализуй мы свои моменты, счёт мог быть и иным. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу, двигаться вперёд.
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