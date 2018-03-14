Массимо Каррера: Отстаем от «Локомотива» на 8 очков, но «Спартак» уже сыграл с главными конкурентами

— В 1/16 финала Лиги Европы мы встречались с «Атлетиком». В первом матче с нашей стороны были индивидуальные ошибки, за которые мы были наказаны. Это сказалось на ответной игре. Нам не удалось пройти дальше, но в целом это был положительный опыт, все-таки ”Спартак" давно не играл в еврокубках.

Мы продолжаем борьбу в Кубке России и по-прежнему в гонке за чемпионство. Отстаем от лидера на восемь очков, но наше преимущество в том, что мы уже сыграли со всеми главными конкурентами. Постараемся выиграть оставшиеся матчи и посмотрим, каких результатов добьются наши соперники, — цитирует Карреру портал Tuttojuve.com.

В чемпионате России «Спартак» ожидают гостевые матчи с «Рубином», «Анжи», «Уралом» и «Амкаром», на своем поле команда примет «Тосно», «Ахмат», «Ростов» и «Динамо».