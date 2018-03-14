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Муравьев уходит из «Динамо». Его должность займет не Федоров
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Муравьев уходит из «Динамо». Его должность займет не Федоров 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев покидает клуб. Такое решение будет оформлено по итогам сегодняшнего совета директоров «Динамо». По данным «СЭ», к управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба.
Сегодня на совете директоров будет поставлен вопрос об отставке Муравьева — и решение будет принято по итогам голосования.
"Если Муравьев получит отставку, его должность точно займет не Сергей Федоров из хоккейного «Динамо», — сообщил «СЭ» источник в «Динамо». Это будет человек, не известный широкому кругу болельщиков". (Сергей ЕГОРОВ)
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