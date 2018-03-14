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В Гусеве состоялись игры очередного тура Чемпионата области по волейболу
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В Гусеве состоялись игры очередного тура Чемпионата области по волейболу 

Вести Калининград 14 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Специалисты отмечают, заметный рост мастерства участников регионального первенства. Каждая игра имеет значение. После 6-о тура шансы на медали сохраняют более половины команд.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Чемпионат области по волейболу в этом году пользуется особенной популярностью. Команды выдают головокружительные матчи. Чтобы занять хорошие места в физкультурном комплексе, нужно поторопиться.
Представители Гусева встречаются с новичками чемпионата — командой «Берсерк». Хозяева площадки уверенно играют на блоке. В связке с опытными игроками двадцатиоднолетний Артур Михайлин приносит важные очки для своей команды.
Однако, в концовке партии комфортное преимущество Гусева тает. Отличительная особенность чемпионата этого года — явных фаворитов нет.
Сергей Лебедев, исполнительный директор Федерации волейбола Калининградской области:
— Чемпионат очень насыщенный, все игры, которые в нём проводятся, заслуживают особого внимания, потому что мы сравняли по мастерству всю высшую лигу, это очень важно, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым.
В третьей партии, при счёте 15:15, «Берсерк» имел все шансы игру выровнять, однако, Гусев дожал соперника.
Александр Волков, игрок команды Гусев:
— Счёт 3:0 не говорит ни о чём, что мы выиграли 3:0. Игра была упорная, ребята бились хорошо, ну, и наша команда сыграла дружно.
В следующем туре, в конце марта, единственная команда с востока области, представленная на чемпионате региона, будет выступать в областном центре. Интрига первенства нарастает с каждой игрой.
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