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Источник: комиссия за трансфер Рауша в «Динамо» составила 1,2 миллиона евро
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Источник: комиссия за трансфер Рауша в «Динамо» составила 1,2 миллиона евро 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Комиссия за трансфер защитника Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» составила 1,2 миллиона евро, информирует телеграм-канал «Ненобель». Сам трансфер обошел в 1,5 миллиона евро.
Проверка аудиторов показала, что комиссионные за трансфер игрока сборной России были переведены компании, зарегистрированной за неделю до сделки главой профсоюза футболистов и тренеров Николаем Грамматиковым. Последний является давним знакомым гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева.
Напомним, что ранее стало известно, что новым генеральным директором ФК «Динамо» с большой долей вероятности будет назначен руководитель УК «Новогорск-Динамо» Андрей Милькин.
Решение о смене гендиректора «Динамо» будет принято на заседании совета директоров клуба, которое пройдет сегодня. С осени 2016 года гендиректором бело-голубых является Муравьев.
"Динамо" занимает 12-е место в чемпионате России сезона-2017/18, в 22 матчах набрав 24 очка.
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