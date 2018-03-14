Анастази стал главным тренером мужской сборной Бельгии

Федерация волейбола Бельгии объявила о назначении итальянского специалиста Андреа Анастази на пост главного тренера мужской национальной команды. Сейчас Анастази возглавляет польский «Трефль» из Гданьска. Соглашение рассчитано на один сезон и может быть продлено. Ранее Анастази работал главным тренером сборных Испании, Италии и Польши.

«Бельгийцы показали потрясающий результат на прошлом чемпионате Европы и у них отличная сборная. Многие хорошие бельгийские волейболисты выступают в Италии, Франции, Иране и других странах. Я горжусь тем, что стал тренером сборной Бельгии», — приводит слова Анастази официальный сайт Федерации волейбола Бельгии.