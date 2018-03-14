Ещё
«Бурса ББСК» сделал первый шаг на пути к финалу женского Кубка Вызова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бурса ББСК» сделал первый шаг на пути к финалу женского Кубка Вызова 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Турецкий «Бурса ББСК» в первом матче полуфинального противостояния женского Кубка Вызова с французским «Нантом» на своей площадке одержал уверенную победу со счётом 3:0. Наибольший вклад в успех своей команды внесла Эмилия Димитрова, набравшая 11 очков.
Ответная встреча пройдёт во Франции. За титул победительницы этого полуфинала поспорят либо с краснодарским «Динамо», либо с греческим «Олимпиакосом».
Женщины. Кубок Вызова Полуфинал. Первый матч «Бурса ББСК» (Турция) — «Нант» (Франция) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение