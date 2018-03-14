«Бурса ББСК» сделал первый шаг на пути к финалу женского Кубка Вызова 

Турецкий «Бурса ББСК» в первом матче полуфинального противостояния женского Кубка Вызова с французским «Нантом» на своей площадке одержал уверенную победу со счётом 3:0. Наибольший вклад в успех своей команды внесла Эмилия Димитрова, набравшая 11 очков.
Ответная встреча пройдёт во Франции. За титул победительницы этого полуфинала поспорят либо с краснодарским «Динамо», либо с греческим «Олимпиакосом».
Женщины. Кубок Вызова Полуфинал. Первый матч «Бурса ББСК» (Турция) — «Нант» (Франция) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).