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Милинкович-Савич не поможет «Лацио» в матче с киевским «Динамо» из-за травмы
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Милинкович-Савич не поможет «Лацио» в матче с киевским «Динамо» из-за травмы 

Советский спорт 14 марта 2018
Как сообщает Calciomercato.it, хавбек не примет участия в матче из-за мышечного повреждения. Матч «Динамо» — «Лацио» состоится 15 марта и начнется в 21:00 по Москве.
Напомним, первый матч завершился вничью — 2:2.
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