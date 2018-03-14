Милинкович-Савич не поможет «Лацио» в матче с киевским «Динамо» из-за травмы

Как сообщает Calciomercato.it, хавбек не примет участия в матче из-за мышечного повреждения. Матч «Динамо» — «Лацио» состоится 15 марта и начнется в 21:00 по Москве. Напомним, первый матч завершился вничью — 2:2.