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«Динамо» ведет переговоры с владельцем «ВТБ Арены» насчет игры команды на стадионе
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«Динамо» ведет переговоры с владельцем «ВТБ Арены» насчет игры команды на стадионе 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Представители московского «Динамо» провели переговоры с управляющей компанией «Динамо» по вопросам выступления команды на новом стадионе в Петровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе «ВТБ Арены парк», передает ТАСС.
"Рабочая группа из представителей УК «Динамо» и ФК «Динамо» Москва провела несколько раундов конструктивных переговоров.
Причем позиции сторон практически по всем вопросам — и по рекламе, и по билетам, и по использованию возрожденного стадиона — сблизились после того как в обсуждение активно включился Алексей Смертин (исполнительный директор, и. о. генерального директора «Динамо» — "Газета.Ru"). При обсуждении использования стадиона называлась сумма, сопоставимая с величиной аренды, к примеру, стадиона ЦСКА", — сообщили в пресс-службе.
Открытие нового стадиона планируется к июню текущего года. В нынешнем сезоне «Динамо» проводит домашние матчи на «Арене-Химки».
Ранее сообщалось, что гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев покинул свой пост.
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