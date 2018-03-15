«Динамо» ведет переговоры с владельцем «ВТБ Арены» насчет игры команды на стадионе

Представители московского «Динамо» провели переговоры с управляющей компанией «Динамо» по вопросам выступления команды на новом стадионе в Петровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе «ВТБ Арены парк», передает ТАСС.

"Рабочая группа из представителей УК «Динамо» и ФК «Динамо» Москва провела несколько раундов конструктивных переговоров.

Причем позиции сторон практически по всем вопросам — и по рекламе, и по билетам, и по использованию возрожденного стадиона — сблизились после того как в обсуждение активно включился Алексей Смертин (исполнительный директор, и. о. генерального директора «Динамо» — "Газета.Ru" ). При обсуждении использования стадиона называлась сумма, сопоставимая с величиной аренды, к примеру, стадиона ЦСКА", — сообщили в пресс-службе.

Открытие нового стадиона планируется к июню текущего года. В нынешнем сезоне «Динамо» проводит домашние матчи на «Арене-Химки».