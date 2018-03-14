«Бавария» обыграла «Бешикташ» и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом «Бешикташ» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первом матче мюнхенская команда победила со счётом 5:0. Таким образом, «Бавария» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Бешикташ» своё участие в турнире закончил.