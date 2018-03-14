Ещё
«Бавария» обыграла «Бешикташ» и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бавария» обыграла «Бешикташ» и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом «Бешикташ» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер. Ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок «Бешиткаша» Гёкхан Генюл. За турецкую команду отличился бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав.
В первом матче мюнхенская команда победила со счётом 5:0. Таким образом, «Бавария» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Бешикташ» своё участие в турнире закончил.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение