«Бавария» обыграла «Бешикташ» и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов 

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом «Бешикташ» принимал на своём поле «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер. Ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок «Бешиткаша» Гёкхан Генюл. За турецкую команду отличился бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав.
В первом матче мюнхенская команда победила со счётом 5:0. Таким образом, «Бавария» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Бешикташ» своё участие в турнире закончил.