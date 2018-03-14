Симеоне отдал должное «Севилье»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне позитивно оценил победу «Севильи» над "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния именно «Севилья» прошла в четвертьфинал престижного еврокубка.

"Прежде всего, это нельзя назвать иначе как великолепным достижением для команды", — цитирует Симеоне Marca. «Севилья» играла с огромным энтузиазмом, мотивацией и дисциплиной. Их подход позволил смотреть на конечный результат как на совершенно заслуженный".

15 марта «Атлетико» предстоит сыграть с «Локомотивом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:0.