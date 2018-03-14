Марко Пароло: «Динамо» показало себя сбалансированной командой

«Мы постараемся показать максимум в этом матче, чтобы поскорее забыть предыдущие неудачи. Да, „Динамо“ — агрессивная команда, но мы не будем только защищаться. Будем идти вперед, атаковать.

»Динамо» показало себя сбалансированной командой, которая хорошо действует на различных отрезках игры. Нужно просто играть и добиваться результата», — цитирует Пароло официальный сайт «Динамо»

Матч «Динамо» — «Лацио» состоится 15 марта и начнется в 21:00 по Москве. Напомним, первая игра завершилась вничью — 2:2.