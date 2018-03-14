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Ватерполисты «Динамо» потерпели поражение в матче 10-го тура Лиги чемпионов
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Ватерполисты «Динамо» потерпели поражение в матче 10-го тура Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Ватерполисты московского «Динамо» проиграли испанской команде «Барселонета» в поединке десятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Встреча команд, представляющих группу А, состоялась в столице России и завершилась со счётом 9:5 в пользу гостей. Решающей стала третья четверть, которую испанский коллектив выиграл с разницей в три мяча. После десяти туров российская команда располагается на пятой позиции. В следующем туре москвичи встретятся на выезде с немецким «Ганновером».
Водное поле. Лига чемпионов. Мужчины.
Групповой этап. 10-й тур  «Динамо» (Москва, Россия) — «Барселонета» (Испания) — 5:9 (1:1, 1:2, 1:4, 2:2)
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