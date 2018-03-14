Ватерполисты «Динамо» потерпели поражение в матче 10-го тура Лиги чемпионов

Ватерполисты московского «Динамо» проиграли испанской команде «Барселонета» в поединке десятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Встреча команд, представляющих группу А, состоялась в столице России и завершилась со счётом 9:5 в пользу гостей. Решающей стала третья четверть, которую испанский коллектив выиграл с разницей в три мяча. После десяти туров российская команда располагается на пятой позиции. В следующем туре москвичи встретятся на выезде с немецким «Ганновером».

Водное поле. Лига чемпионов. Мужчины.

Групповой этап. 10-й тур «Динамо» (Москва, Россия) — «Барселонета» (Испания) — 5:9 (1:1, 1:2, 1:4, 2:2)