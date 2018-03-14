«Любе Чивитанова» победил «Скра» в плей-офф ЛЧ, проигрывая 0:2 по сетам

Итальянский «Любе Чивитанова» в первом матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде одержал волевую победу над польской «Скрой». Подопечные Джампаоло Медеи проиграли первые две партии, но переломили ход встречи и добились успеха на тай-брейке.

Ответный матч пройдёт 22 марта в Италии. Соперником победителя этого противостояния по борьбе за выход в «Финал четырёх» станет либо итальянский «Трентино», либо французский «Шомон».

Лига чемпионов. Мужчины Плей-офф. «Раунд 12». Первый матч «Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 2:3 (27:25, 28:26, 13:25, 22:25, 10:15).