Ещё
«Любе Чивитанова» победил «Скра» в плей-офф ЛЧ, проигрывая 0:2 по сетам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Любе Чивитанова» победил «Скра» в плей-офф ЛЧ, проигрывая 0:2 по сетам 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Итальянский «Любе Чивитанова» в первом матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде одержал волевую победу над польской «Скрой». Подопечные Джампаоло Медеи проиграли первые две партии, но переломили ход встречи и добились успеха на тай-брейке.
Ответный матч пройдёт 22 марта в Италии. Соперником победителя этого противостояния по борьбе за выход в «Финал четырёх» станет либо итальянский «Трентино», либо французский «Шомон».
Лига чемпионов. Мужчины Плей-офф. «Раунд 12». Первый матч «Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 2:3 (27:25, 28:26, 13:25, 22:25, 10:15).
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение