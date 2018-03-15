Тьяго Алькантара получил травму стопы в игре с «Бешикташем»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о травме хавбека команды Тьяго Алькантары, который получил повреждение в игре с «Бешикташем» (3:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Полузащитник открыл счет в матче, но был заменен на 35-й минуте.