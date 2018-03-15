Волейболисты «Локомотива» уступили «Нолико» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС , 15 марта. Новосибирский «Локомотив» со счетом 0-3 уступил бельгийскому «Нолико» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов. Игра прошла в Маасейке (Бельгия).

Ответная встреча состоится в Новосибирске 21 марта.

Победителем серии в «раунде 12» турнира становится команда, одержавшая победы в двух матчах. Если на счету клубов по одной победе, в следующий раунд турнира проходит обладатель наибольшего количества очков по результатам игр серии. Команда, победившая со счетом 3-1 и 3-0, получает три очка. За победу с минимальным преимуществом (3:2) — 2 очка, за поражение со счетом 2:3 — одно очко.