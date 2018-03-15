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«Реджо-Эмилия» обыграл «Зенит» и поборется с «Локомотивом» за выход в финал
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«Реджо-Эмилия» обыграл «Зенит» и поборется с «Локомотивом» за выход в финал 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
"Зенит" уступил «Реджо-Эмилии» в третьем матче 1/4 финала Кубка Европы (99:105).
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
3-й матч
"Реджо-Эмилия" (Италия) — «ЗЕНИТ» ​ (Россия) — 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28)
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