«Фридрихсхафен», «Шомон» и «Закса» выиграли первые матчи в «раунде 12» ЛЧ

«Берлин» в первом матче немецкого противостояния в «раунде 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке уступил «Фридрихсхафену» со счётом 2:3. Также в пяти партиях французский «Шомон» дома оказался сильнее итальянского «Трентино». В польской дуэли «Закса» гостях одолела «Ястшембски Венгель».

Ответные матчи в этих парах пройдут на следующей неделе.

Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 12». Первые матчи «Берлин» (Германия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 2:3 (22:25, 25:23, 23:25, 25:18, 12:15) «Шомон» (Франция) — «Трентино» (Италия) — 3:2 (17:25, 25:22, 25:20, 21:25, 15:10) «Ястшембски Венгель» (Польша) — «Закса» (Польша) — 1:3 (19:25, 19:25, 25:21, 33:35).