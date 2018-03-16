Ещё
Петер Гулачи: По итогам двух матчей с «Зенитом» это была заслуженная общая победа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петер Гулачи: По итогам двух матчей с «Зенитом» это была заслуженная общая победа 

Советский спорт 16 марта 2018
Фото: Soccer News
— Чувствуете, что добились большого достижения в истории клуба? — Да, ведь это наш первый год в еврокубках, и мы очень гордимся тем, чего добились. Думаю, по итогам двух матчей это была заслуженная общая победа. Дома у нас были отличные шансы победить, но и на выезде оказались не хуже. Так что это заслуженная победа. Мы очень рады.
— Что позволяет «Лейпцигу» выступать в Европе успешнее, чем в домашнем чемпионате? — Бундеслига — очень тяжелый турнир. Команды очень похожи. Очень нелегко выигрывать там матчи. В еврокубках топ-команды играют в другом стиле, дают больше пространства, чтобы играть в атакующий футбол. Оба турнира важны для нас. Надеюсь, мы будем набирать очки в Бундеслиге.
— Думали о будущих соперниках в Лиге Европы? Может, хотите встретиться с другой командой «Ред Булла» из Зальцбурга? — Рано говорить об этом. Осталось еще три матча. Посмотрим, какие команды попадут в восьмерку. Неважно, с кем надо играть. Как я сказал раньше, выход в четвертьфинал — это большое достижение для нас, и не имеет значения, кто будет следующим соперником, — приводит слова Хазенхюттля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» со счетом 1:1. На 22-й минуте счет открыли гости усилиями Жана-Кевена Огюстена, а на первой добавленной минуте первого тайма Себастьян Дриусси установил окончательный счет.
Отметим, на 6-й минуте Александр Кокорин получил травму и не смог продолжить встречу, а за 9 минут до конца матча Андрей Лунев отбил пенальти.
По итогам двух матчей счет 3:2 в пользу немецкой команды. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 16 марта.
Советский спорт: последние новости
Юрий Красножан: По содержанию это была лучшая игра «Химок» Андрей Лунев: Сегодня вечером или завтра утром будет какая-то информация по моему состоянию Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение