Петер Гулачи: По итогам двух матчей с «Зенитом» это была заслуженная общая победа

— Чувствуете, что добились большого достижения в истории клуба? — Да, ведь это наш первый год в еврокубках, и мы очень гордимся тем, чего добились. Думаю, по итогам двух матчей это была заслуженная общая победа. Дома у нас были отличные шансы победить, но и на выезде оказались не хуже. Так что это заслуженная победа. Мы очень рады.

— Что позволяет «Лейпцигу» выступать в Европе успешнее, чем в домашнем чемпионате? — Бундеслига — очень тяжелый турнир. Команды очень похожи. Очень нелегко выигрывать там матчи. В еврокубках топ-команды играют в другом стиле, дают больше пространства, чтобы играть в атакующий футбол. Оба турнира важны для нас. Надеюсь, мы будем набирать очки в Бундеслиге.

— Думали о будущих соперниках в Лиге Европы? Может, хотите встретиться с другой командой «Ред Булла» из Зальцбурга? — Рано говорить об этом. Осталось еще три матча. Посмотрим, какие команды попадут в восьмерку. Неважно, с кем надо играть. Как я сказал раньше, выход в четвертьфинал — это большое достижение для нас, и не имеет значения, кто будет следующим соперником, — приводит слова Хазенхюттля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» со счетом 1:1. На 22-й минуте счет открыли гости усилиями Жана-Кевена Огюстена, а на первой добавленной минуте первого тайма Себастьян Дриусси установил окончательный счет.

Отметим, на 6-й минуте Александр Кокорин получил травму и не смог продолжить встречу, а за 9 минут до конца матча Андрей Лунев отбил пенальти.

По итогам двух матчей счет 3:2 в пользу немецкой команды. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 16 марта.