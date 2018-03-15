Прогноз на матч Зенит — РБ Лейпциг: в Санкт-Петербурге ждём результативного футбола

"Зенит" — «РБ Лейпциг». Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (15.03.2018, 21:00 мск).

Все три российских клуба, участвующих на стадии 1/8 финала Лиги Европы, имеют невысокие шансы на выход в следующую стадию турнира. Больше всего шансов из наших команд имеет петербургский «Зенит», который в родных стенах примет в гости немецкий «РБ Лейпциг» после гостевого поражения 1:2. Для выхода в четвертьфинал команде Манчини достаточно даже победить с минимальным счётом 1:0, но этого будет не так уж просто добиться. Букмекеры практически уверены в успехе лейпцигцев, предлагая на их проход невысокий коэффициент 1.38.

Первый матч: «РБ Лейпциг» — «Зенит» 2:1 (Брума 56', Вернер 77' — Кришито 86').

"Зенит"

"Зенит" достаточно серьёзно критикуют после выхода из зимней «спячки». В пяти весенних матчах «сине-бело-голубые» добились всего одной победы — это был выигрыш в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома у шотландского «Селтика» (3:0), который и позволил пройти в 1/8 финала. В первом матче против «РБ Лейпциг» зенитовцы очень слабо выглядели на фоне соперника на немецкой земле, и большое счастье, что команда Роберто Манчини пропустила всего дважды, а в концовке матча ещё и посчастливилось забить.

В российской же Премьер-лиге «Зенит» дважды сыграл вничью — дома с «Амкаром» (0:0) и в гостях с «Ростовом» (0:0). Питерцы откатились уже на пятое место в национальном чемпионате, рискуя остаться без Лиги чемпионов и на следующий сезон. Но нужно продолжать бороться на обоих фронтах, цепляясь за оставшиеся шансы.

"РБ Лейпциг"

Для «РБ Лейпцига» очень непросто даётся борьба на несколько фронтов — команда не имеет серьёзных кадровых резервов для безболезненной ротации состава, что негативно сказывается на результатах в немецкой Бундеслиге, где в последних четырёх турах команда Ральфа Хазенхюттля набрала всего лишь 2 очка, откатившись в турнирной таблице уже на шестое место. Тем не менее молодая команда не намерена отказываться от своих еврокубковых амбиций, сражаясь в Лиге Европы в полную силу. На предыдущей стадии «быки» смогли пройти одного из фаворитов турнира итальянский «Наполи» (3:1, 0:2), а теперь они близки и к выходу в четвертьфинал турнира в своём дебютном евросезоне в истории клуба.

Не сыграет: Марсель Хальстенберг (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч ТВ» начнёт прямую трансляцию матча «Зенит» — «РБ Лейпциг» в 20:55 по московскому времени. Немного раньше стартует текстовая трансляция, посвящённая этой встрече, на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Зенит" впервые в истории играл против «РБ Лейпциг» неделю назад. Первое знакомство, увы, получилось неудачным — поражение 1:2. Хочется надеяться, что в сегодняшнем ответном матче питерцы возьмут реванш и порадуют своих болельщиков в поединке с дебютантом еврокубков.

Интересные факты

"Зенит" на предыдущей стадии прошёл шотландский «Селтик» (0:1, 3:0);

"Зенит" выиграл лишь 1 из пяти матчей в 2018-м году (+1=2-2, 4:3);

"Зенит" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=1-0, 12:2);

"Зенит" проиграл лишь однажды в последних 25-ти домашних матчах в Лиге Европы (+22=2-1, 59:14);

В нынешней еврокубковой кампании нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 9 голов;

"РБ Лейпциг" на предыдущей стадии прошёл итальянский «Наполи» (3:1, 0:2);

"РБ Лейпциг" выиграл лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 5:8);

"РБ Лейпциг" не забил ни одного гола в первом тайме в трёх сыгранных матчах Лиги Европы.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"