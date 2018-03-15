"Зенит" — «РБ Лейпциг». Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (15.03.2018, 21:00 мск).
Все три российских клуба, участвующих на стадии 1/8 финала Лиги Европы, имеют невысокие шансы на выход в следующую стадию турнира. Больше всего шансов из наших команд имеет петербургский «Зенит», который в родных стенах примет в гости немецкий «РБ Лейпциг» после гостевого поражения 1:2. Для выхода в четвертьфинал команде Манчини достаточно даже победить с минимальным счётом 1:0, но этого будет не так уж просто добиться. Букмекеры практически уверены в успехе лейпцигцев, предлагая на их проход невысокий коэффициент 1.38.
Первый матч: «РБ Лейпциг» — «Зенит» 2:1 (Брума 56', Вернер 77' — Кришито 86').
"Зенит"
"Зенит" достаточно серьёзно критикуют после выхода из зимней «спячки». В пяти весенних матчах «сине-бело-голубые» добились всего одной победы — это был выигрыш в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома у шотландского «Селтика» (3:0), который и позволил пройти в 1/8 финала. В первом матче против «РБ Лейпциг» зенитовцы очень слабо выглядели на фоне соперника на немецкой земле, и большое счастье, что команда Роберто Манчини пропустила всего дважды, а в концовке матча ещё и посчастливилось забить.
В российской же Премьер-лиге «Зенит» дважды сыграл вничью — дома с «Амкаром» (0:0) и в гостях с «Ростовом» (0:0). Питерцы откатились уже на пятое место в национальном чемпионате, рискуя остаться без Лиги чемпионов и на следующий сезон. Но нужно продолжать бороться на обоих фронтах, цепляясь за оставшиеся шансы.
Не сыграет: Эмануэль Маммана (травмирован).
"РБ Лейпциг"
Для «РБ Лейпцига» очень непросто даётся борьба на несколько фронтов — команда не имеет серьёзных кадровых резервов для безболезненной ротации состава, что негативно сказывается на результатах в немецкой Бундеслиге, где в последних четырёх турах команда Ральфа Хазенхюттля набрала всего лишь 2 очка, откатившись в турнирной таблице уже на шестое место. Тем не менее молодая команда не намерена отказываться от своих еврокубковых амбиций, сражаясь в Лиге Европы в полную силу. На предыдущей стадии «быки» смогли пройти одного из фаворитов турнира итальянский «Наполи» (3:1, 0:2), а теперь они близки и к выходу в четвертьфинал турнира в своём дебютном евросезоне в истории клуба.
Не сыграет: Марсель Хальстенберг (травмирован).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Телеканал «Матч ТВ» начнёт прямую трансляцию матча «Зенит» — «РБ Лейпциг» в 20:55 по московскому времени. Немного раньше стартует текстовая трансляция, посвящённая этой встрече, на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Зенит" впервые в истории играл против «РБ Лейпциг» неделю назад. Первое знакомство, увы, получилось неудачным — поражение 1:2. Хочется надеяться, что в сегодняшнем ответном матче питерцы возьмут реванш и порадуют своих болельщиков в поединке с дебютантом еврокубков.
Интересные факты
"Зенит" на предыдущей стадии прошёл шотландский «Селтик» (0:1, 3:0);
"Зенит" выиграл лишь 1 из пяти матчей в 2018-м году (+1=2-2, 4:3);
"Зенит" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=1-0, 12:2);
"Зенит" проиграл лишь однажды в последних 25-ти домашних матчах в Лиге Европы (+22=2-1, 59:14);
В нынешней еврокубковой кампании нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 9 голов;
"РБ Лейпциг" на предыдущей стадии прошёл итальянский «Наполи» (3:1, 0:2);
"РБ Лейпциг" выиграл лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 5:8);
"РБ Лейпциг" не забил ни одного гола в первом тайме в трёх сыгранных матчах Лиги Европы.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Зенит", как правило, здорово играет в домашних матчах Лиги Европы, редко допуская осечки. За последние 8 лет здесь не удалось обыграть лишь «Севилью» (2:2), да и то победа там была упущена лишь в концовке матча. Было, конечно, и поражение в нынешнем сезоне от «Бней-Иегуды» (0:1), но то поражение ни на что не повлияло, так как питерцы всё равно прошли в следующий раунд. Сегодня же никаких проблем с мотивацией быть не должно, и родные болельщики опять-таки должны помочь. «РБ Лейпциг» не обладает стабильно надёжной обороной, которую вполне можно взламывать. Но в то же время немцы могут быть очень опасны в атаках, так что в этой встрече напрашивается ставка на большевой тотал. Наш прогноз: «Тотал матча» (Больше 2,5) — коэффициент 1.87 Михаил КРИПАК