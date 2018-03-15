Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио: смогут ли украинцы развить свой успех

«Динамо» Киев — «Лацио». Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (15.03.2018, 21:00 мск).

Киевское «Динамо» стало одной из главных приятных неожиданностей первых матчей 1/8 финала Лиги Европы — команда Александра Хацкевича сыграла в результативную ничью 2:2 в гостях с римским «Лацио». Итальянская команда изначально считалась достаточно большим фаворитом этого противостояния, теперь же шансы по мнению букмекеров выровнялись и составляют 50/50. Конечно, по подбору футболистов римляне значительно превосходят киевлян, но динамовцы в родных стенах способны не проиграть итальянцам, чего будет достаточно для прохода в следующий раунд.

Первый матч: «Лацио» — «Динамо» Киев 2:2 (Иммобиле 54', Андерсон 62' — Цыганков 52', Мораес 79').

"Динамо" Киев

Получив в соперники «Лацио» на жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы многие болельщики «Динамо» не питали особых иллюзий, относительно шансов их команды на проход в следующий раунд. В весенних матчах чемпионата Украины динамовцы натужно обыграли «Олимпик» (1:0), заслуженно проиграли «Вересу» (1:3), чудом вырвали волевую победу у «Зари» (3:2) и взяли непростой реванш у «Вереса» (1:0). С такими результатами сложно всерьёз рассчитывать на успех в поединке с римлянами, которые гораздо сильнее греческого АЕКа, который был пройден на предыдущей стадии, да и то лишь благодаря выездному голу. Тем не менее «Динамо» показало весьма достойный футбол в Риме, сыграв вничью с одной из сильнейших команд Италии.

"Лацио"

"Лацио" находится не в самом лучшем расположении духа. Команда Симоне Индзаги не знает побед уже на протяжении четырёх матчей подряд. Сперва римляне в последний день февраля вылетели из Кубка Италии на полуфинальной стадии, проиграв в серии послематчевых пенальти «Милану» (0:0, по пен. 4:5), а затем случилось домашнее поражение в чемпионате от «Ювентуса» (0:1). В матче с «Динамо» (2:2) «орлы» первыми пропустили, после чего ответили двумя голами, и, казалось, не упустят волевой победы, но всё же пропустили второй мяч ближе к концовке поединка. А в минувшее воскресенье лациале едва не проиграли на Сардинии «Кальяри» (2:2), сумев спасти ничью на последних секундах поединка.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» начнёт прямую трансляцию матча «Динамо» — «Лацио» в 20:50 по московскому времени. Также всё самое интересное, что будет происходить во встрече в Киеве, Вы сможете узнать в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Динамо" и «Лацио» впервые пересекались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1999/2000, и тогда оба раза победили римляне — 2:1 в Италии и 1:0 на Украине. В нынешнем же турнире матч в Риме закончился вничью 2:2.

Интересные факты

"Динамо" на предыдущей стадии прошло греческий АЕК (1:1, 0:0);

"Динамо" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+15=4-0, 46:13);

"Динамо" имеет 11-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах Лиги Европы (+8=3-0, 28:10);

"Динамо" выиграло лишь 2 матча из 23-х в противостояниях с итальянскими командами;

"Лацио" на предыдущей стадии прошёл румынский «Стяуа» (0:1, 5:1);

"Лацио" пропускал в каждом из последних семи выездных матчей в Лиге Европы.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"