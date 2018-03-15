«Динамо» Киев — «Лацио». Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (15.03.2018, 21:00 мск).
Киевское «Динамо» стало одной из главных приятных неожиданностей первых матчей 1/8 финала Лиги Европы — команда Александра Хацкевича сыграла в результативную ничью 2:2 в гостях с римским «Лацио». Итальянская команда изначально считалась достаточно большим фаворитом этого противостояния, теперь же шансы по мнению букмекеров выровнялись и составляют 50/50. Конечно, по подбору футболистов римляне значительно превосходят киевлян, но динамовцы в родных стенах способны не проиграть итальянцам, чего будет достаточно для прохода в следующий раунд.
Первый матч: «Лацио» — «Динамо» Киев 2:2 (Иммобиле 54', Андерсон 62' — Цыганков 52', Мораес 79').
"Динамо" Киев
Получив в соперники «Лацио» на жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы многие болельщики «Динамо» не питали особых иллюзий, относительно шансов их команды на проход в следующий раунд. В весенних матчах чемпионата Украины динамовцы натужно обыграли «Олимпик» (1:0), заслуженно проиграли «Вересу» (1:3), чудом вырвали волевую победу у «Зари» (3:2) и взяли непростой реванш у «Вереса» (1:0). С такими результатами сложно всерьёз рассчитывать на успех в поединке с римлянами, которые гораздо сильнее греческого АЕКа, который был пройден на предыдущей стадии, да и то лишь благодаря выездному голу. Тем не менее «Динамо» показало весьма достойный футбол в Риме, сыграв вничью с одной из сильнейших команд Италии.
Не сыграет: Денис Гармаш (дисквалифицирован). Георгий Бущан, Сергей Сидорчук и Владислав Калитвинцев (травмированы).
"Лацио"
"Лацио" находится не в самом лучшем расположении духа. Команда Симоне Индзаги не знает побед уже на протяжении четырёх матчей подряд. Сперва римляне в последний день февраля вылетели из Кубка Италии на полуфинальной стадии, проиграв в серии послематчевых пенальти «Милану» (0:0, по пен. 4:5), а затем случилось домашнее поражение в чемпионате от «Ювентуса» (0:1). В матче с «Динамо» (2:2) «орлы» первыми пропустили, после чего ответили двумя голами, и, казалось, не упустят волевой победы, но всё же пропустили второй мяч ближе к концовке поединка. А в минувшее воскресенье лациале едва не проиграли на Сардинии «Кальяри» (2:2), сумев спасти ничью на последних секундах поединка.
Не сыграют: Мартин Касерес, Адам Марусич и Сергей Милинкович-Савич (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Телеканал «Матч! Футбол 1» начнёт прямую трансляцию матча «Динамо» — «Лацио» в 20:50 по московскому времени. Также всё самое интересное, что будет происходить во встрече в Киеве, Вы сможете узнать в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Динамо" и «Лацио» впервые пересекались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1999/2000, и тогда оба раза победили римляне — 2:1 в Италии и 1:0 на Украине. В нынешнем же турнире матч в Риме закончился вничью 2:2.
Интересные факты
"Динамо" на предыдущей стадии прошло греческий АЕК (1:1, 0:0);
"Динамо" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+15=4-0, 46:13);
"Динамо" имеет 11-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах Лиги Европы (+8=3-0, 28:10);
"Динамо" выиграло лишь 2 матча из 23-х в противостояниях с итальянскими командами;
"Лацио" на предыдущей стадии прошёл румынский «Стяуа» (0:1, 5:1);
"Лацио" пропускал в каждом из последних семи выездных матчей в Лиге Европы.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Сегодня на НСК «Олимпийский» ожидается практически аншлаг. «Динамо» будет иметь мощнейшую поддержку трибун, так как «Лацио» не продавал билеты на этот матч, отговаривая своих болельщиков от поездки на Украину из соображений безопасности. Киевляне должны этим пользоваться и не упускать путёвку в четвертьфинал турнира. Главное для команды Хацкевича — не играть на удержание счета, а это вполне может быть, ведь это нередко случается у украинских клубов. Вряд ли «Динамо» будет стремиться задавить соперника со старта — атаки будут строиться с оглядкой на тылы. «Лацио» понадобится некоторое время для акклиматизации и адаптации на чужом поле, так что скорее всего все основные события в этом матче будут происходить после перерыва, как это было и в Риме. Наш прогноз: «Результативность таймов» (2-й тайм больше 1-го) — коэффициент 2.03 Михаил КРИПАК