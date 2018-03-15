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Вторая часть украинско-итальянского противостояния: «Динамо» принимает «Лацио»
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Вторая часть украинско-итальянского противостояния: «Динамо» принимает «Лацио» 

Soccer News 15 марта 2018
Фото: Soccer News
«Динамо» — «Лацио»
Стадион: «Олимпийский»
Начало матча: 21:00  Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Вслед за «Шахтером» противостоять команде из Рима будет киевское «Динамо». Соперником команды Хацкевича будет «Лацио». В Италии была зафиксирована ничья 2:2. «Орлы» действовали не лучшим образом, но при этом реализовали две свои атаки. «Динамо» смотрелось убедительнее, чем в противостоянии с АЕКом. Гости забили два очень красивых гола, возможно, это поможет им пройти в следующую стадию Лиги Европы, тем более что опыт есть. Греческий АЕК «Динамо» прошло благодаря выездному голу. И также забил Циганков (это его пятый гол в семи матчах в 2018 году). Параллели можно провести и в прозвищах соперников. Оба клуба называют «орлами». Греческие на своем поле давили весь матч, сумели вырвать ничью, могли забивать и в Киеве, но «Динамо» сохранило нужный счет.
Итальянские «орлы» на порядок сильнее, но дома также не смогли обыграть «Динамо». Сейчас «Лацио» не в самой лучшей форме, команда неплохо начала чемпионат, была в группе лидеров, но затем в конце января наступил спад, команда до сих пор не может прийти в себя. Началось все с поражения от «Милана» в Серии А, к которому добавился и вылет от команды Гаттузо в Кубке. Затем римляне проиграли «Дженоа», «Наполи», «Ювентусу», сыграли вничью с «Кальяри». В феврале удалось выиграть только у «Вероны» и «Сассуолло», а также у «Стяуа» в Лиге Европы.
Интересные факты противостояния:
Помимо матча недельной давности «Динамо» и «Лацио» играли в 1999 году в группе Лиги чемпионов. Итальянцы выиграли обе игры.
В матчах против команд из Италии «Динамо» побеждало только один раз на своем поле ("Рому" в 2004 году), а «Лацио» только однажды проигрывал в Украине ("Черноморцу" в 1975 году). Это был первый матч «орлов» против украинской команды, после этого они выиграли восемь игр и еще две свели вничью.
"Динамо" не проигрывает в еврокубках в семи последних матчах. Пять побед и две ничьи.
Ориентировочные составы:
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Циганков, Морозюк, Шапаренко, Мораеш.
"Лацио": Стракоша, Филипе, Де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лукас, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле.
Анонс матча «Динамо» — «Лацио»:
Нельзя назвать явного фаворита в этой встрече, у «Динамо» есть преимущество за счет двух мячей в Риме, но играть на 0:0 или 1:1 нельзя, так как «Лацио» может наказать своего соперника, как это совсем недавно сделала «Рома» в матче с «Шахтером».
Букмекеры предлагают на победу «Лацио» коэффициент 2.15, на «Динамо» — 3.35, на ничью — 3.65.
Вячеслав Горбачев
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