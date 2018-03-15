Унаи Эмери: «Игрокам „ПСЖ“ нужно забыть о вылете из Лиги чемпионов» 

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что команда еще думает о вылете из Лиги чемпионов от "Реала". Поэтому, по его мнению, матч чемпионата Франции с «Анже» (2:1) получился сложным.
— Сегодня команде пришлось играть много в меньшинстве после удаления Мотты, — цитирует AFP Эмери. — Но мы хорошо справились. На последних минутах было тяжело, выручал Кевин Трапп. Думаю, что победа все равно заслуженная. Примерно на 25 процентов еще мысли игроков были о вылете от «Реала». Нужно забыть об этом, преодолеть это, тренироваться и продолжать играть с большой мотивацией, чтобы выиграть все оставшиеся турниры.