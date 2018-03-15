Силкин: «Локомотив» станет чемпионом, интрига осталась в борьбе за еврокубки"

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Думаю, что интриги в борьбе за первое место уже как таковой нет. В прошедших двух турах «Локомотив», во-первых, сыграл со своим ближайшим преследователем и не дал ему возможности приблизиться, во-вторых, победил в гостях «Урал». Отрыв в 8 очков сохраняется.

Я думаю, что «Локомотив» завершит чемпионат на первом месте и никто догнать его не сможет. Тем более, что «красно-зеленые» на ходу, в команде все благополучно. Приятно смотреть на ее игру. Юрий Павлович Семин создал боеспособный коллектив, состоящий из квалифицированных опытных футболистов и талантливых молодых игроков. А интрига в чемпионате — в борьбе за другие призовые места и участие еврокубках", — считает Силкин.