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Силкин: «Локомотив» станет чемпионом, интрига осталась в борьбе за еврокубки"
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Силкин: «Локомотив» станет чемпионом, интрига осталась в борьбе за еврокубки" 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.
"Думаю, что интриги в борьбе за первое место уже как таковой нет. В прошедших двух турах «Локомотив», во-первых, сыграл со своим ближайшим преследователем и не дал ему возможности приблизиться, во-вторых, победил в гостях «Урал». Отрыв в 8 очков сохраняется.
Я думаю, что «Локомотив» завершит чемпионат на первом месте и никто догнать его не сможет. Тем более, что «красно-зеленые» на ходу, в команде все благополучно. Приятно смотреть на ее игру. Юрий Павлович Семин создал боеспособный коллектив, состоящий из квалифицированных опытных футболистов и талантливых молодых игроков. А интрига в чемпионате — в борьбе за другие призовые места и участие еврокубках", — считает Силкин.
После 22 туров «железнодорожники» имеют 49 баллов, опережая идущих следом "Спартак" и ЦСКА на 8 пунктов.
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