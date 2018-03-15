Ещё
Баскетболисты «Динамо-МГТУ» уступили команде Магнитогорска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболисты «Динамо-МГТУ» уступили команде Магнитогорска 

АиФ Адыгея 15 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
12-13 марта в спорткомплексе «Оштен» в Майкопе команда «Динамо-МГТУ» принимала одноклубников из Магнитогорска, продолжая серию матчей плей-офф второго дивизиона суперлиги чемпионата России по баскетболу.
В обоих матчах победу одержали гости со счётом 81:62 и 90:68.
Следующие игры наша команда проведёт на выезде. 22-23 марта динамовцы будут играть с «Чебоксарскими ястребами», 26-27 марта — с «Уфимцем».
Вновь дома болельщики увидят динамовцев уже в апреле. 7-8 апреля они сразятся на своей площадке с уфимским клубом, 10-12 апреля — с чебоксарскими баскетболистами.
АиФ Адыгея: последние новости
Арамбий Емиж прокомментировал отстранение России от Олимпиады На Кубани пройдет футбольный турнир памяти Сергея Вахрушева ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение