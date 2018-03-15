Баскетболисты «Динамо-МГТУ» уступили команде Магнитогорска

12-13 марта в спорткомплексе «Оштен» в Майкопе команда «Динамо-МГТУ» принимала одноклубников из Магнитогорска, продолжая серию матчей плей-офф второго дивизиона суперлиги чемпионата России по баскетболу.

В обоих матчах победу одержали гости со счётом 81:62 и 90:68.

Следующие игры наша команда проведёт на выезде. 22-23 марта динамовцы будут играть с «Чебоксарскими ястребами», 26-27 марта — с «Уфимцем».

Вновь дома болельщики увидят динамовцев уже в апреле. 7-8 апреля они сразятся на своей площадке с уфимским клубом, 10-12 апреля — с чебоксарскими баскетболистами.