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Марко Пароло: «Буду рад некрасивой игре „Лацио“, если она даст результат»
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Марко Пароло: «Буду рад некрасивой игре „Лацио“, если она даст результат» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Полузащитник «Лацио» Марко Пароло рассчитывает на победу над киевским «Динамо» в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги Европы. Римляне дома в первой игре сыграли с киевлянами вничью — 2:2.
— «Динамо» воспользовалось своими шансами, — цитирует Sky Italia Пароло. — Но на этот раз мы внимательно изучили соперника, чтобы понять, как ему создать сложности. Надеюсь, что на практике сможем реализовать все, что тестировали в последние дни. В Европе сталкиваешься с командами, имеющими разный менталитет. Они все отличаются от того, что мы видим в Италии. И я был бы даже доволен некрасивой игрой «Лацио», если она будет приносить результат. Мы должны быть очень агрессивными в обороне и напористыми в атаке.
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