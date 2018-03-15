Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкаром» 17 марта пройдет в закрытом режиме 

Товарищеская встреча между «Динамо» и «Амкаром» пройдет в закрытом режиме — болельщикам будет закрыт доступ на трибуны, видеотрансляции матча также не будет, сообщает пресс-служба пермяков. Игра пройдет 17 марта в подмосковных Химках на УТЦ «Новогорск», начало — 15.00 по московскому времени.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, должны были пройти матчи 23-го тура чемпионата России "Зенит" — «Динамо» и ЦСКА — «Амкар», но их перенесли на 18 апреля из-за выборов президента России. Бело-голубые и пермяки решили провести товарищескую встречу, чтобы заполнить вынужденную паузу.