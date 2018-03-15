Ещё
Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкаром» 17 марта пройдет в закрытом режиме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкаром» 17 марта пройдет в закрытом режиме 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Товарищеская встреча между «Динамо» и «Амкаром» пройдет в закрытом режиме — болельщикам будет закрыт доступ на трибуны, видеотрансляции матча также не будет, сообщает пресс-служба пермяков. Игра пройдет 17 марта в подмосковных Химках на УТЦ «Новогорск», начало — 15.00 по московскому времени.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, должны были пройти матчи 23-го тура чемпионата России "Зенит" — «Динамо» и ЦСКА — «Амкар», но их перенесли на 18 апреля из-за выборов президента России. Бело-голубые и пермяки решили провести товарищескую встречу, чтобы заполнить вынужденную паузу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вратарь "Тосно": "С "Анжи" будет битва!" "Леванте" одержал вторую победу кряду Аргентинские легионеры "Зенита" посетили матч СКА - "Локомотив"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение