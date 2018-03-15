Хацкевич: «Динамо» будет стараться идти вперёд и забивать"

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответной встречи с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы.

"В первую очередь нам надо уделить внимание обороне. Но в то же время смелость города берет, и Рим, наверное, тоже. Нам нужно сыграть правильно, при поддержке своих болельщиков не забывать идти вперед, атаковать и забивать.

По Гармашу вопрос уже закрыт, это наша внутренняя кухня. Что же касается Хачериди, то он готовится к матчу как все. Будет видно, сможет ли он сыграть против «Лацио», — сказал Хацкевич.

Матч состоится в Киеве сегодня, 15 марта, начало — 21:00 мск.