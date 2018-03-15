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Бубнов: ни один российский клуб не выйдет в четвертьфинал Лиги Европы
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Бубнов: ни один российский клуб не выйдет в четвертьфинал Лиги Европы 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями перед ответными матчами 1/8 финала Лиги Европы, где выступят российские клубы "Зенит", «Локомотив» и ЦСКА. По его мнению, ни один из них не сумеет пробиться в следующий раунд турнира.
"Локомотив" будет играть против немотивированного «Атлетико» — испанцы сняли интригу еще в первом матче, но, думаю, Диего Симеоне не даст своим игрокам действовать вполноги. «Лейпциг» не оставил впечатления непроходимой команды, но очевидно, что это не «Селтик». То есть «Зенит» не сможет так легко добиться нужного результата на своем поле. «Лион» — явный фаворит, ЦСКА придется закрываться и надеяться на шанс в атаке. Другого ЦСКА не сможет предложить такому «Лиону», который максимально мотивирован сыграть в домашнем финале. У меня такое предчувствие, что ни один наш клуб не пройдет дальше", — цитирует Бубнова Sportbox.
Петербургский «Зенит» встретится с немецким «РБ Лейпциг». Первая игра завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 15 марта в 19:00 мск. «Локомотив» в первой встрече с разгромом проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, ответная игра пройдет в Москве 15 марта в 21:00 мск. ЦСКА на своем поле с минимальным счетом уступил «Лиону» — 0:1. Ответный матч пройдет во Франции 15 марта в 23:05 мск.
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