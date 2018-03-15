Ещё
Добровольский: «Зениту» не уступить бы «Лейпцигу» крупно. Они же «не усилились»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Добровольский: «Зениту» не уступить бы «Лейпцигу» крупно. Они же «не усилились» 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Бывший полузащитник немецкой «Фортуны» Игорь Добровольский поделился ожиданиями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «РБ Лейпциг». В первом матче российский клуб проиграл со счётом 1:2.
«Не вижу «Зенит» в следующем раунде Лиги Европы, потому что «Лейпциг» играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде. «Зенит» забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же «не усилился», по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение