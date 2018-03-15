Добровольский: «Зениту» не уступить бы «Лейпцигу» крупно. Они же «не усилились» 

Бывший полузащитник немецкой «Фортуны» Игорь Добровольский поделился ожиданиями об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «РБ Лейпциг». В первом матче российский клуб проиграл со счётом 1:2.
«Не вижу «Зенит» в следующем раунде Лиги Европы, потому что «Лейпциг» играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде. «Зенит» забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же «не усилился», по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.