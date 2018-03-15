Ещё
Канчельскис: «Локомотив» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канчельскис: «Локомотив» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Локомотив» на своем поле встретится с мадридским «Атлетико». Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Тяжеловато придется «Локомотиву». Шансы, как говорится, конечно, всегда есть. Но 0:3 после первого матча с такой командой, как «Атлетико», — это, конечно, очень сложно. «Локомотив» проводит очень хороший сезон: находится на первом месте в чемпионате России, дошел до серьезной стадии еврокубков", — сказал Канчельскис.
Он также подчеркнул, что красно-зеленым важнее добиться успеха в национальном чемпионате и сосредоточить свои силы на победе в нем.
"Сейчас все силы и внимание у «железнодорожников» должны быть сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами России. Разумеется, в предстоящем матче очень важно провести игру на хорошем уровне, чтобы никто из футболистов не получил травм. Ведь в чемпионате страны остается восемь матчей", — заключил эксперт.
"Локомотив" в первой встрече с разгромом проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, ответная игра пройдет в Москве 15 марта в 21:00 мск.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин поделился ожиданиями перед ответным матчем Лиги Европы с "Лейпцигом" "Леванте" обыграл "Эйбар" в матче чемпионата Испании Матч Евролиги ЦСКА - "Црвена Звезда" перенесен
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение