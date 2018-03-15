Канчельскис: «Локомотив» должен сосредоточиться на победе в чемпионате России

Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Локомотив» на своем поле встретится с мадридским «Атлетико». Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Тяжеловато придется «Локомотиву». Шансы, как говорится, конечно, всегда есть. Но 0:3 после первого матча с такой командой, как «Атлетико», — это, конечно, очень сложно. «Локомотив» проводит очень хороший сезон: находится на первом месте в чемпионате России, дошел до серьезной стадии еврокубков", — сказал Канчельскис.

Он также подчеркнул, что красно-зеленым важнее добиться успеха в национальном чемпионате и сосредоточить свои силы на победе в нем.

"Сейчас все силы и внимание у «железнодорожников» должны быть сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами России. Разумеется, в предстоящем матче очень важно провести игру на хорошем уровне, чтобы никто из футболистов не получил травм. Ведь в чемпионате страны остается восемь матчей", — заключил эксперт.

"Локомотив" в первой встрече с разгромом проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3, ответная игра пройдет в Москве 15 марта в 21:00 мск.